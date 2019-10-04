В «Реале» рассказали о состоянии здоровья Куртуа
- © Brooks Von Arx/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«В связи с появившейся информацией о нашем футболисте Тибо Куртуа клуб заявляет следующее.
1. Нашему игроку никогда не ставили диагноз, описываемый в СМИ. Соответственно, информация о нём является неправдой.
2. У Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не сумел доиграть матч с «Брюгге».
3. В настоящее время игрок получает медицинскую помощь, его организм хорошо на неё реагирует», — гласит заявление на официальном сайте «Реала».
Куртуа был заменён в перерыве матча с «Брюгге». К тому времени бельгиец пропустил два мяча.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Начо получил травму колена.