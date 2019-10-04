Шубенков о возможном отстранении России от ОИ: это витки старой истории

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал возможное отстранение России от Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Думаю, до конца года IAAF должна разобраться со статусом ВФЛА. По сути, это витки старой истории. Наверное, ничего нового мы уже не узнаем. Потому к Олимпийским играм буду готовиться в обычном режиме. Нельзя сравнивать эту ситуацию с той, которая была два-три года назад. Тогда перед чемпионатом мира в Лондоне выпускали специальный кодекс поведения для российских спортсменов. А сейчас большинство легкоатлетов даже не догадывается, в чём заключается ситуация. Тот же Холлоуэй на церемонии награждения безо всякой задней мысли интересовался, что за ситуация приключилась с российской лёгкой атлетикой. Поверьте, мир лёгкой атлетики очень большой. Мало кто знает, что у нас вообще происходит», — заявил Шубенков.

Всемирное антидопинговое агентство выявило несоответствия между базой данных, предоставленной московской лабораторией, и имеющейся у организации информацией. России дано три недели на то, чтобы объяснить это. В противном случае, могут быть применены санкции вплоть до отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Ранее Шубенков назвал успехом завоевание серебряной медали на ЧМ.