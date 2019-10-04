Шубенков назвал успехом завоевание серебряной медали на ЧМ

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, подвёл итог своему выступлению на ЧМ-2019 в Дохе.
Шубенков назвал успехом завоевание серебряной медали на ЧМ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В какой-то степени это одна из самых сложных медалей в карьере. Это серебро стало квинтэссенцией всего сезона, который был очень сложным. Всё давалось очень нелегко, но я получил новый полезный опыт, узнал много нового о самом себе. Сезон у меня фактически разделился на две части: до травмы и после. Завоевание медали в подобной ситуации — это уже существенный успех», — заявил спортсмен.

Также Шубенков добавил, что на стадионах чемпионата мира по лёгкой атлетике в Катаре были созданы комфортные условия для соревнующихся.

Ранее Исинбаева поделилась мнением о перспективах Шкуренёва на ОИ-2020.

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