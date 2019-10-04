Исинбаева поделилась мнением о перспективах Шкуренёва на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что легкоатлет Илья Шкуренёв может завоевать медаль на Играх-2020 в Токио.

«Дорогой Илья Шкуренёв! Ты боролся достойно, упорно и мужественно! Всё приходит с опытом, через веру в собственные силы! Токио-2020 уже не за горами. Я верю в твою медаль любого достоинства на Олимпиаде! Пускай сегодня четвёртое место, но амбициозно и физически ты готов на большее! Боролся супер, было приятно смотреть! Молодец», — написала Исинбаева в Instagram.

Илья Шкуренёв завоевал четвёртое место в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.

Ранее сообщалось, что говорили в России после завоевания Шубенковым серебра ЧМ по лёгкой атлетике.