Исинбаева поделилась мнением о перспективах Шкуренёва на ОИ-2020

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что легкоатлет Илья Шкуренёв может завоевать медаль на Играх-2020 в Токио.
Исинбаева поделилась мнением о перспективах Шкуренёва на ОИ-2020
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Дорогой Илья Шкуренёв! Ты боролся достойно, упорно и мужественно! Всё приходит с опытом, через веру в собственные силы! Токио-2020 уже не за горами. Я верю в твою медаль любого достоинства на Олимпиаде! Пускай сегодня четвёртое место, но амбициозно и физически ты готов на большее! Боролся супер, было приятно смотреть! Молодец», — написала Исинбаева в Instagram.

Илья Шкуренёв завоевал четвёртое место в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.

Ранее сообщалось, что говорили в России после завоевания Шубенковым серебра ЧМ по лёгкой атлетике.

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