Исинбаева поделилась мнением о перспективах Шкуренёва на ОИ-2020
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- РИА Новости
«Дорогой Илья Шкуренёв! Ты боролся достойно, упорно и мужественно! Всё приходит с опытом, через веру в собственные силы! Токио-2020 уже не за горами. Я верю в твою медаль любого достоинства на Олимпиаде! Пускай сегодня четвёртое место, но амбициозно и физически ты готов на большее! Боролся супер, было приятно смотреть! Молодец», — написала Исинбаева в Instagram.
Илья Шкуренёв завоевал четвёртое место в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.
Ранее сообщалось, что говорили в России после завоевания Шубенковым серебра ЧМ по лёгкой атлетике.