Легкоатлетка Клишина снялась с ЧМ из-за травмы

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующаяся на прыжках в длину, не сможет выступить на чемпионате мира из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, мы с моей командой решили не выступать на чемпионате мира в Катаре. Причиной стало повреждение передней поверхности бедра, которое не позволит мне показать здесь высокий уровень прыжков. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону», — гласит Instagram спортсменки.

Клишина является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года.

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