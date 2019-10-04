Легкоатлетка Клишина снялась с ЧМ из-за травмы
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«К сожалению, мы с моей командой решили не выступать на чемпионате мира в Катаре. Причиной стало повреждение передней поверхности бедра, которое не позволит мне показать здесь высокий уровень прыжков. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону», — гласит Instagram спортсменки.
Клишина является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года.
Ранее Исинбаева поделилась мнением о перспективах Шкуренёва на ОИ-2020.