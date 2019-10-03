«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

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Российский «Краснодар» потерпел поражение от испанского «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Хетафе» принёс дубль Родригеса Анхеля, забившего на 35-й и 61-й минутах.

«Краснодар» ответил голом Ари на 69-й минуте.

Концовку матча испанская команда доигрывала в меньшинстве, после того как на 81-й минуте Давид Тимор получил вторую жёлтую карточку по ходу встречи.

В третьем туре «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором», а «Хетафе» на своём поле примет швейцарский «Базель».

Ранее сообщалось, что «Лудогорец» разгромил «Ференцварош» в матче ЛЕ.

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