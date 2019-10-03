Шубенков объяснил, почему воздерживается от высказываний по работе ВФЛА

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о конфликтной ситуации, возникшей между рядом спортсменов и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Когда ты имеешь своё мнение, это прекрасно. Но когда ты его высказываешь, надо понимать, зачем ты это говоришь и кто может этим воспользоваться. У меня есть своё мнение, но набрасывать на вентилятор не хочу. Скажем, я не согласен с тем, что Дмитрий Шляхтин ничего не делает и во всем виновата федерация», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

От отметил, что с такими ситуациями, как дело Даниила Лысенко и работа дисквалифицированных тренеров, из-за которых ВФЛА подвергается критике, ещё необходимо разобраться.

«Почему внутри страны всё сваливают только на федерацию? Переводить все стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно. Покритиковать его можно, и есть за что, но нельзя сказать, что он ничего не делает и один во всем виноват», — добавил 28-летний бегун.

Шубенков стал первым атлетом в истории, выигравшим медали в беге на 110 м с барьерами на четырёх чемпионатах мира подряд, завоевав серебро на мировом первенстве 2019 года.

Ранее Шляхтин заявил, что работа ВФЛА не всегда видна глазу тех, кто её критикует.