НХЛ работает над проведением матчей в России

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.
НХЛ работает над проведением матчей в России
  • РИА Новости

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока ещё у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы ещё не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем в настоящее время», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Он отметил, что рассматриваются возможности привлечения к таким матчам клубов, в которых много звёздных российских игроков.

«Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», — добавил функционер.

Прежде клубы из НХЛ всего один раз приезжали в Россию: в 2010 году команда «Каролина Харрикейнз» посетила Санкт-Петербург, где сыграла со СКА, уступив со счётом 3:5.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял первое место среди действующих хоккеистов по голам в матчах открытия НХЛ.

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