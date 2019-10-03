Российский телеканал приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги

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Российский телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги.
Российский телеканал приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба канала, помимо Евролиги, зрители также смогут посмотреть матчи Еврокубка.

Отмечается, что лицензия на показ Евролиги рассчитана до 2022 года, а Еврокубка — до 2021 года.

В сезоне-2019/20 Россию в Евролиге будут представлять три команды: «Зенит», «Химки» и действующий чемпион ЦСКА. В Еврокубке выступят «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Еврокубка.

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