Российский телеканал приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги

Российский телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляцию матчей баскетбольной Евролиги.

Как сообщает пресс-служба канала, помимо Евролиги, зрители также смогут посмотреть матчи Еврокубка.

Отмечается, что лицензия на показ Евролиги рассчитана до 2022 года, а Еврокубка — до 2021 года.

В сезоне-2019/20 Россию в Евролиге будут представлять три команды: «Зенит», «Химки» и действующий чемпион ЦСКА. В Еврокубке выступят «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Еврокубка.