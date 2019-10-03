Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Эспаньолом»
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С первых минут за ЦСКА сыграют Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Константин Кучаев, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Фёдор Чалов и Арнор Сигурдссон.
В запасе остались Илья Помазун, Лукас Сантос, Такума Нисимура, Седрик Гогуа, Яка Бийол, Вадим Карпов и Иван Обляков.
Игра состоится 3 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 19:55.
Ранее Никола Влашич заявил, что ЦСКА настроен только на победу в матче с «Эспаньолом».