Футболист «Зенита» Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за карьеру

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» забил свой 158-й мяч за карьеру.

Таким образом, Дзюба в рейтинге «Клуба 100» делит шестое место с бывшим футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

Лидером рейтинга является Александр Кержаков, на счету которого 233 гола.

Помимо этого, Дзюба обошёл одноклубника Александа Кокорина по забитым мячам в еврокубках. Теперь у Дзюбы 21 гол, а у Кокорина — 20.

Встреча «Зенит» — «Бенфика» прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Ранее Дзюба заявил, что гордится футболистами «Зенита» после победы над «Бенфикой».