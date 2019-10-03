Футболист «Зенита» Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за карьеру
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Таким образом, Дзюба в рейтинге «Клуба 100» делит шестое место с бывшим футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.
Лидером рейтинга является Александр Кержаков, на счету которого 233 гола.
Помимо этого, Дзюба обошёл одноклубника Александа Кокорина по забитым мячам в еврокубках. Теперь у Дзюбы 21 гол, а у Кокорина — 20.
Встреча «Зенит» — «Бенфика» прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.
Ранее Дзюба заявил, что гордится футболистами «Зенита» после победы над «Бенфикой».