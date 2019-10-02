Дубль Хакими принёс «Боруссии» победу над «Славией» в матче ЛЧ

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над пражской «Славией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль Хакими принёс «Боруссии» победу над «Славией» в матче ЛЧ
  • © Revierfoto via www.imago-images./www.imago-images.de
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Встреча, прошедшая на стадионе «Эден» в Праге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принёс дубль Ашрафа Хакими, забившего на 35-й и 89-й минутах.

В третьем туре «Боруссия» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Славия» на своём поле примет каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Генк» и «Наполи» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов.

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