Дубль Хакими принёс «Боруссии» победу над «Славией» в матче ЛЧ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Эден» в Праге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Боруссии» принёс дубль Ашрафа Хакими, забившего на 35-й и 89-й минутах.
В третьем туре «Боруссия» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Славия» на своём поле примет каталонскую «Барселону».
Ранее сообщалось, что «Генк» и «Наполи» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов.