Рудакова не сумела выйти в финал ЧМ в беге на 400 м с барьерами

Россиянка Вера Рудакова не сумела пробиться в финальный забег на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

РИА Новости

В полуфинальном забеге 27-летняя российская бегунья заняла шестое место с результатом 55,57 секунды. Финал запланирован на 4 октября. Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами.