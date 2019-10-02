Рудакова не сумела выйти в финал ЧМ в беге на 400 м с барьерами

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Россиянка Вера Рудакова не сумела пробиться в финальный забег на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
Рудакова не сумела выйти в финал ЧМ в беге на 400 м с барьерами
  • РИА Новости

В полуфинальном забеге 27-летняя российская бегунья заняла шестое место с результатом 55,57 секунды.

Финал запланирован на 4 октября.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами.

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