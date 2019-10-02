Тренер «Хетафе» отметил сильные стороны «Краснодара» перед матчем ЛЕ

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Главный тренер испанского «Хетафе» Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с российским «Краснодаром».
Тренер «Хетафе» отметил сильные стороны «Краснодара» перед матчем ЛЕ
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У нас большие надежды на этот турнир. У нас команда высокого уровня, мы будем готовиться к этому матчу», — приводит слова Бордаласа ТАСС.

Он рассказал, что, просмотрев несколько игр будущего соперника, заметил, что «Краснодар» — это команда, которая всегда атакует и отдаётся на поле, повышает свой уровень.

«Мы думаем, что будет сложный матч, потому что в Лиге Европы не бывает лёгких матчей. В Испании у нас не лучшие результаты, но мы будем стараться. Сейчас другой турнир, у нас много надежд, будем наслаждаться им. Мы сыграем против хорошего клуба, и я надеюсь, что сможем достичь хорошего результата», — добавил специалист.

Матч состоится 3 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе и начнётся в 22:00.

Ранее Сергей Матвеев заявил, что «Краснодар» не намерен отходить от своего стиля игры в матче ЛЕ с «Хетафе».

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