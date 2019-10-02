Фигурист Коляда пропустит не менее месяца из-за проблем со здоровьем

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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Михаил Коляда пропустит не менее месяца из-за проблем со здоровьем.
Фигурист Коляда пропустит не менее месяца из-за проблем со здоровьем
  • РИА Новости

Как сообщила тренер 24-летнего фигуриста Валентина Чеботарёва, слова которой передаёт ТАСС, у Коляды обострился хронический синусит, и в конце октября ему предстоит перенести операцию.

В сентябре Коляда снялся с турнира серии «Челленджер» — Мемориала Ондрея Непелы в словацкой Братиславе. С 11 по 13 октября Коляда должен был выступить на Finlandia Trophy. Россияин заявлен на этапы серии Гран-при в Канаде и Японии.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев победил на Мемориале Непелы в Братиславе.

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