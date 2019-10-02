КДК РФС наказал КАМАЗ за инцидент с фанатами «Спартака»

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал КАМАЗ из Набережных Челнов провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле по итогам инцидента с фанатами московского «Спартака» на игре 1/16 финала турнира.
КДК РФС наказал КАМАЗ за инцидент с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

По его словам, в случае повторения подобной ситуации со стороны РФС последуют более серьёзные санкции.

Напомним, что трибуну с болельщиками «Спартака» заперли на ключ во время матча в Набережных Челнах. 

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет реагировать на ситуацию с фанатами «Спартака».

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