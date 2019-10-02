КДК РФС наказал КАМАЗ за инцидент с фанатами «Спартака»
- РИА Новости
«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
По его словам, в случае повторения подобной ситуации со стороны РФС последуют более серьёзные санкции.
Напомним, что трибуну с болельщиками «Спартака» заперли на ключ во время матча в Набережных Челнах.
Ранее сообщалось, что УЕФА не будет реагировать на ситуацию с фанатами «Спартака».