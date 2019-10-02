КДК РФС наказал КАМАЗ за инцидент с фанатами «Спартака»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал КАМАЗ из Набережных Челнов провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле по итогам инцидента с фанатами московского «Спартака» на игре 1/16 финала турнира.

«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

По его словам, в случае повторения подобной ситуации со стороны РФС последуют более серьёзные санкции.

Напомним, что трибуну с болельщиками «Спартака» заперли на ключ во время матча в Набережных Челнах.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет реагировать на ситуацию с фанатами «Спартака».