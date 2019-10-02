«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.
В составе португальского коллектива дубль оформил Тьягу Говейя, а также отличились Умару Эмбалу, Тьягу Данташ (с пенальти), Роналду Камара, Гонсалу Рамуш и Жаир Тавареш. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Вадим Симутенков.
В Юношеской лиге УЕФА выступают молодёжные составы в возрасте до 19 лет.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой».