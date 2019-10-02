«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА

Петербургский «Зенит» крупно проиграл лиссабонской «Бенфике» в матче второго тура Юношеской лиги УЕФА.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

В составе португальского коллектива дубль оформил Тьягу Говейя, а также отличились Умару Эмбалу, Тьягу Данташ (с пенальти), Роналду Камара, Гонсалу Рамуш и Жаир Тавареш. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Вадим Симутенков.

В Юношеской лиге УЕФА выступают молодёжные составы в возрасте до 19 лет.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой».