«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» крупно проиграл лиссабонской «Бенфике» в матче второго тура Юношеской лиги УЕФА.
«Зенит» потерпел разгромное поражение от «Бенфики» в Юношеской лиге УЕФА
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

В составе португальского коллектива дубль оформил Тьягу Говейя, а также отличились Умару Эмбалу, Тьягу Данташ (с пенальти), Роналду Камара, Гонсалу Рамуш и Жаир Тавареш. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Вадим Симутенков.

В Юношеской лиге УЕФА выступают молодёжные составы в возрасте до 19 лет.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить