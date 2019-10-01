Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский форвард команды Малком не сыграет во втором туре группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой»
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«Малкома завтра не стоит ждать абсолютно точно. Пока дата его возвращения на поле остаётся под вопросом. К сожалению, в футболе бывает, что в какой-то период времени травм бывает намного больше, чем хотелось бы. Естественно, Малком для нас является важным игроком. Мы больше всех хотим видеть его на футбольном поле вместе с командой», — сказал Семак на пресс-конференции.

Футболист «Зенита» Малком получил повреждение бедра в конце августа. Летом бразилец перешёл из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее Иванович заявил, что ожидает хорошего результата в матче ЛЧ с «Бенфикой».

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