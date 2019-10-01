Иванович: ожидаем хороший результат в матче ЛЧ с «Бенфикой»

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Иванович: ожидаем хороший результат в матче ЛЧ с «Бенфикой»
  • РИА Новости

«Бенфика» — опасная команда, у неё есть молодые перспективные игроки, есть опытные футболисты. Мы всегда относимся с уважением к оппоненту, но знаем, что нам надо сделать, чтобы победить. Мы долго ждали этот поединок и ожидаем хороший результат завтра», — сказал Иванович.

Матч второго тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико».

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