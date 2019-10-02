Бывший президент «Валенсии» приговорён к двум годам тюрьмы

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Суд вынес приговор в виде двух лет лишения свободы экс-президенту испанского футбольного клуба «Валенсия» Хуану Баутисте Солеру.
Бывший президент «Валенсии» приговорён к двум годам тюрьмы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Football Espana.

Солер являлся владельцем «Валенсии» с 2004 по 2008 год. При продаже своих акций Висенте Сориано Солер недосчитался €39 млн, после чего решил забрать деньги незаконным способом.

В 2014 году Солер совместно с группой соучастников разработал план похищения Сориано и большой суммы денег из его частного дома, однако полиция предотвратила преступление. Весной того же года Солер и трое соучастников были арестованы.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил первый мяч в сезоне за «Валенсию».

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