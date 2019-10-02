Экс-чемпион UFC заявил, что хочет сразиться с Фёдором Емельяненко

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джош Барнетт выразил желание провести поединок с российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.
Экс-чемпион UFC заявил, что хочет сразиться с Фёдором Емельяненко
  • РИА Новости

«Я с огромным удовольствием провёл бы бой с Федором. Это легенда. Да, он мой друг, странно будет драться с другом. Но я его очень уважаю, выйти против него было бы удивительно», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.

Он также отметил, что не судит соперников по последнему бою и осознаёт, на что способен россиянин.

«Надеюсь, этот поединок состоится. Это моё личное желание», — добавил Барнетт.

За свою карьеру Емельяненко выиграл 38 поединков, шесть проиграл, один бой был признан несостоявшимся. В последнем бою Емельяненко уступил Райану Бейдеру.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором.

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