Экс-чемпион UFC заявил, что хочет сразиться с Фёдором Емельяненко
- РИА Новости
«Я с огромным удовольствием провёл бы бой с Федором. Это легенда. Да, он мой друг, странно будет драться с другом. Но я его очень уважаю, выйти против него было бы удивительно», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.
Он также отметил, что не судит соперников по последнему бою и осознаёт, на что способен россиянин.
«Надеюсь, этот поединок состоится. Это моё личное желание», — добавил Барнетт.
За свою карьеру Емельяненко выиграл 38 поединков, шесть проиграл, один бой был признан несостоявшимся. В последнем бою Емельяненко уступил Райану Бейдеру.
Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором.