Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором Емельяненко.

«Мы общаемся через маму. Она всегда мне говорит: «Помирись, помирись». Да мы не в ссоре! Просто бывают такие моменты и вещи... Сегодня мы смотрим на них так, потом понимаем, что всё по-другому», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

По его словам, у него нет претензий к брату, но он не видит смысла искать постоянного контакта с ним.

«Что нам держаться друг за друга? У каждого идёт своя жизнь, все растёт. Ничего плохого друг к другу не имеем. По крайней мере, могу так сказать за себя», — сказал Александр Емельяненко.

На счету Александра Емельяненко 36 боёв в MMA — в 28 он одержал победу, в семи поединках потерпел поражение, а одна схватка завершилась ничьей.

Фёдор Емельяненко также является бойцом смешанных единоборств. За свою карьеру он выиграл 38 поединков, шесть проиграл, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко объяснил, почему не выйдет на бой с Сергеем Харитоновым.