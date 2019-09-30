Александр Емельяненко объяснил, почему не выйдет на бой с Харитоновым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, почему не будет выходить на поединок с соотечественником Сергеем Харитоновым.
Александр Емельяненко объяснил, почему не выйдет на бой с Харитоновым
  • РИА Новости

«Он понимает, что проиграет мне. За бой со мной он попросил у организаторов $0,5 млн. Харитонов за всю свою карьеру столько не заработал. И я сказал, что не дам Харитону на мне получить так много денег», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

По его словам, он может выйти на бой, только если Харитонов согласится драться бесплатно. Тем не менее Емельяненко не хочет выходить в октагон против российских бойцов.

На счету Емельяненко 36 боёв в MMA — в 28 он одержал победу, в семи поединках потерпел поражение, а одна схватка завершилась ничьей.

Ранее Емельяненко заявил, что ему неинтересно смотреть бои чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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