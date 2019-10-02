Футболист «Брюгге» пообещал сделать татуировку в честь дубля в ворота «Реала»

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Форвард «Брюгге» и сборной Нигерии Эммануэль Деннис, который оформил дубль в ворота мадридского «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов, пообещал сделать татуировку, если забьёт испанской команде.
Футболист «Брюгге» пообещал сделать татуировку в честь дубля в ворота «Реала»
  • © Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, игрок до матча обещал сделать татуировку в случае гола. 

«Теперь мне придётся сделать две», — пошутил Деннис.

По его словам, он очень счастлив забить два мяча в ворота такой команды.

«Мы действительно хотели выиграть игру и были близки к этому. Мы вполне можем быть довольны результатом», — сказал Деннис.

Мадридский «Реал» занимает последнее место в группе А — на его счету одно очко. Помимо «Брюгге», соперниками испанского клуба по группе являются «Галатасарай» и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется пятью футболистами «Аякса».

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