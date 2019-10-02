Футболист «Брюгге» пообещал сделать татуировку в честь дубля в ворота «Реала»
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Как сообщает Marca, игрок до матча обещал сделать татуировку в случае гола.
«Теперь мне придётся сделать две», — пошутил Деннис.
По его словам, он очень счастлив забить два мяча в ворота такой команды.
«Мы действительно хотели выиграть игру и были близки к этому. Мы вполне можем быть довольны результатом», — сказал Деннис.
Мадридский «Реал» занимает последнее место в группе А — на его счету одно очко. Помимо «Брюгге», соперниками испанского клуба по группе являются «Галатасарай» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется пятью футболистами «Аякса».