В Москве 6 октября пройдёт кросс «Лисья гора»

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В Москве 6 октября пройдёт традиционный осенний кросс «Лисья гора», организованный Беговым сообществом.
В Москве 6 октября пройдёт кросс «Лисья гора»
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Старт, в котором примут участие более 1 тыс. бегунов, состоится в Битцевском лесу. Трасса кросса пролегает в один круг по грунтовому покрытию.

В забеге могут участвовать все желающие старше 18 лет. Спортсмены проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 км в зависимости от возраста.

Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно: девушки 18—19 лет пробегут 2 км, юноши 18—19 лет и женщины от 35 лет — 4 км, женщины 20—34 и мужчины от 35 лет — 6 км, мужчины 20—34 лет — 8 км.

На финише все участники получат памятные значки, а победители и призёры — денежное вознаграждение.

В субботу, 5 октября, пройдёт благотворительный забег с собаками «Быстрый пёс». Все стартовые взносы будут переведены в благотворительный фонд «Подарок судьбы», который помогает найти дом животным из приюта.

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