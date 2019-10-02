СМИ: Куртуа не смог самостоятельно покинуть стадион после замены в матче с «Брюгге»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который был заменён в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» из-за недомогания, не смог самостоятельно управлять автомобилем.

Как сообщает Marca, футболиста со стадиона забрал его отец.

Куртуа вышел в стартовом составе «Реала», но был заменён в перерыве матча. Во втором тайме вместо Куртуа на поле вышел запасной вратарь Альфонс Ареола. К тому времени «Реал» уступал «Брюгге» со счётом 0:2. В итоге матч закончился вничью — 2:2.

Ранее СМИ назвали причину, по которой Зидан заменил вратаря в перерыве матча ЛЧ.