СМИ: Куртуа не смог самостоятельно покинуть стадион после замены в матче с «Брюгге»

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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который был заменён в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» из-за недомогания, не смог самостоятельно управлять автомобилем.
СМИ: Куртуа не смог самостоятельно покинуть стадион после замены в матче с «Брюгге»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, футболиста со стадиона забрал его отец.

Куртуа вышел в стартовом составе «Реала», но был заменён в перерыве матча. Во втором тайме вместо Куртуа на поле вышел запасной вратарь Альфонс Ареола. К тому времени «Реал» уступал «Брюгге» со счётом 0:2. В итоге матч закончился вничью — 2:2.

Ранее СМИ назвали причину, по которой Зидан заменил вратаря в перерыве матча ЛЧ.

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