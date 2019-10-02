СМИ: Куртуа не смог самостоятельно покинуть стадион после замены в матче с «Брюгге»
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Как сообщает Marca, футболиста со стадиона забрал его отец.
Куртуа вышел в стартовом составе «Реала», но был заменён в перерыве матча. Во втором тайме вместо Куртуа на поле вышел запасной вратарь Альфонс Ареола. К тому времени «Реал» уступал «Брюгге» со счётом 0:2. В итоге матч закончился вничью — 2:2.
Ранее СМИ назвали причину, по которой Зидан заменил вратаря в перерыве матча ЛЧ.