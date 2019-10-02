Тренер «Баварии» Ковач назвал разгром «Тоттенхэма» звёздным часом немецкого футбола

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал разгромную победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов (7:2).

«Никто о таком даже не мечтал. Мы знали, что нас здесь ожидает. Игра была очень интенсивной — «Тоттенхэм» оказывал на нас сильное давление. Вначале нам недоставало агрессии», — приводит слова специалиста официальный сайт немецкого клуба.

По его словам, команде сперва необходимо было выстоять, но с 30-й минуты действующие чемпионы Германии начали играть очень хорошо. Он также отметил важность второго мяча, забитого в ворота хозяев перед перерывом.

«После перерыва мы играли так, как я себе это и представлял. Это был звёздный час немецкого футбола, но завтра мы должны снова сосредоточиться на Бундеслиге», — заявил Ковач.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что покер Сержа Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ.