Игнатьев заявил, что «Локомотив» будет бороться за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов
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«Будем пытаться бороться за первое-второе место. Всё зависит от двух матчей с «Ювентусом». После них будем смотреть чуть дальше. От нас всё равно никто ничего не ждёт. Надо выходить и играть. И ничего не бояться», — цитирует защитника «Чемпионат».
По словам Игнатьева, в матче второго тура группового раунда ЛЧ с испанским «Атлетико», проигранном «железнодорожниками» со счётом 0:2, футболистам «Локомотива» не хватило энергии.
«Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может, если бы были чуть посвежее… Оставили много эмоций с «Зенитом», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.