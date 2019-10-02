Игнатьев заявил, что «Локомотив» будет бороться за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов

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Защитник российского футбольного клуба «Локомотив» Владислав Игнатьев выразил мнение, что «железнодорожникам» удастся побороться за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.
Игнатьев заявил, что «Локомотив» будет бороться за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов
  • © Guido Kirchner/dpa
  • globallookpress.com

«Будем пытаться бороться за первое-второе место. Всё зависит от двух матчей с «Ювентусом». После них будем смотреть чуть дальше. От нас всё равно никто ничего не ждёт. Надо выходить и играть. И ничего не бояться», — цитирует защитника «Чемпионат».

По словам Игнатьева, в матче второго тура группового раунда ЛЧ с испанским «Атлетико», проигранном «железнодорожниками» со счётом 0:2, футболистам «Локомотива» не хватило энергии.

«Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может, если бы были чуть посвежее… Оставили много эмоций с «Зенитом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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