Симеоне рассказал, за счёт чего «Атлетико» удалось обыграть «Локомотив» в Лиге чемпионов
- © Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
«Первый тайм был примерно равный, но мы поговорили в перерыве и добавили во втором тайме. Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Диего Коста, Альваро Мората и Жоау Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
По словам Симеоне, из матча с «Локомотивом» футболисты «Атлетико» извлекут уроки, которые помогут команде стать ещё сильнее.
«Атлетико» должен всегда учиться новому и развиваться. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом, но нам нужно продолжать развиваться дальше, брать лучшее из каждой сыгранной игры», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.