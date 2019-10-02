Симеоне рассказал, за счёт чего «Атлетико» удалось обыграть «Локомотив» в Лиге чемпионов

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своей команды в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с российским «Локомотивом», который состоялся в Москве и завершился победой подопечных аргентинского специалиста со счётом 2:0.
Симеоне рассказал, за счёт чего «Атлетико» удалось обыграть «Локомотив» в Лиге чемпионов
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Первый тайм был примерно равный, но мы поговорили в перерыве и добавили во втором тайме. Сказался высокий класс наших атакующих игроков: Диего Коста, Альваро Мората и Жоау Фелиш сыграли на очень высоком уровне. Их уровень оказал решающее влияние на результат», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По словам Симеоне, из матча с «Локомотивом» футболисты «Атлетико» извлекут уроки, которые помогут команде стать ещё сильнее.

«Атлетико» должен всегда учиться новому и развиваться. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом, но нам нужно продолжать развиваться дальше, брать лучшее из каждой сыгранной игры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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