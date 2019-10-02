Жоау Мариу назвал справедливым поражение «Локомотива» от «Атлетико» в Лиге чемпионов
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- globallookpress.com
«Если сравнивать «Атлетико» с «Байером», то испанцы, конечно, другой уровень. Они уже привыкли к Лиге чемпионов. «Локомотив» старался, но результат, скорее, справедлив», — цитирует Мариу «Чемпионат».
По словам португальца, он не понял, за что получил жёлтую карточку в концовке второго тайма, которая стала для Жоау Мариу первой за время выступлений за «Локомотив».
«Надо будет посмотреть повтор», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.