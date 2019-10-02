Жоау Мариу назвал справедливым поражение «Локомотива» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Полузащитник российского футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», который состоялся в Москве и завершился поражением железнодорожников со счётом 0:2.

«Если сравнивать «Атлетико» с «Байером», то испанцы, конечно, другой уровень. Они уже привыкли к Лиге чемпионов. «Локомотив» старался, но результат, скорее, справедлив», — цитирует Мариу «Чемпионат».

По словам португальца, он не понял, за что получил жёлтую карточку в концовке второго тайма, которая стала для Жоау Мариу первой за время выступлений за «Локомотив».

«Надо будет посмотреть повтор», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.