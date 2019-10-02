Смолов выразил надежду, что «Локомотив» выглядел достойно в матче ЛЧ с «Атлетико»

Нападающий российского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», который состоялся в Москве и завершился поражением железнодорожников со счётом 0:2.

«Надо отдать должное сопернику. Против нас действовал один из ведущих европейских клубов. И по набору исполнителей, и по содержанию игры уровень очень высокий. Было тяжело играть против такой команды. Они как контролируют мяч, так и играют в отборе, можно сказать, идеально. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно», — цитирует форварда «Матч ТВ».

По словам Смолова, футболисты «Локомотива» стали чувствовать себя более уверенно в поединках Лиги чемпионов.

«Мы выиграли на выезде у немецкого «Байера», набрали три очка. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать своих болельщиков», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.