Смолов выразил надежду, что «Локомотив» выглядел достойно в матче ЛЧ с «Атлетико»
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«Надо отдать должное сопернику. Против нас действовал один из ведущих европейских клубов. И по набору исполнителей, и по содержанию игры уровень очень высокий. Было тяжело играть против такой команды. Они как контролируют мяч, так и играют в отборе, можно сказать, идеально. Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно», — цитирует форварда «Матч ТВ».
По словам Смолова, футболисты «Локомотива» стали чувствовать себя более уверенно в поединках Лиги чемпионов.
«Мы выиграли на выезде у немецкого «Байера», набрали три очка. Впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать своих болельщиков», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.