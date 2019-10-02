Сёмин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал игру своей команды в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», который состоялся в Москве и завершился поражением железнодорожников со счётом 0:2.
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
  • © Alex Gottschalk/DeFodi images
  • globallookpress.com

«Банально не хватило сил. Футбол есть футбол. Они были сильнее. Особенно во втором тайме они добавили. Чисто физически они нас задавили», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По словам Сёмина, игру «Локомотива» сломал мяч форварда «Атлетико» Жоау Фелиша, пропущенный российской командой в дебюте второго тайма.

«Мы уступили команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Я не вижу никаких проблем. В следующих матчах у нас будет более-менее нормальный цикл подготовки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить