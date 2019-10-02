Сёмин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал игру своей команды в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», который состоялся в Москве и завершился поражением железнодорожников со счётом 0:2.

«Банально не хватило сил. Футбол есть футбол. Они были сильнее. Особенно во втором тайме они добавили. Чисто физически они нас задавили», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По словам Сёмина, игру «Локомотива» сломал мяч форварда «Атлетико» Жоау Фелиша, пропущенный российской командой в дебюте второго тайма.

«Мы уступили команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Я не вижу никаких проблем. В следующих матчах у нас будет более-менее нормальный цикл подготовки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.