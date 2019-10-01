СМИ: Футболист «Челси» в нетрезвом состоянии устроил конфликт с таксистом

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Полузащитник лондонского «Челси» Росс Баркли, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с таксистом.
СМИ: Футболист «Челси» в нетрезвом состоянии устроил конфликт с таксистом
  • globallookpress.com

Как сообщает Mirror, игрок «Челси» Росс Баркли, находясь в Ливерпуле, воспользовался услугами такси, находясь в нетрезвом состоянии. По ходу поездки игрок рассыпал на заднее сидение автомобиля содержимое пакета с едой и отказался платить за чистку салона. Произошёл конфликт, в результате которого на место происшествия прибыла полиция, вынудившая спортсмена оплатить расходы таксиста.

Росс Баркли выступает за «Челси» с 2018 года. Полузащитник является уроженцем Ливерпуля и ранее выступал за «Эвертон».

Ранее сообщалось, что «Челси» победил «Брайтон» в седьмом туре АПЛ.

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