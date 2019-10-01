Папа Римский назвал положительные стороны хоккея

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Папа Римский Франциск на встрече с участниками конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем рассказал, чем хорош хоккей.
Папа Римский назвал положительные стороны хоккея
  • Reuters

«Хоккей — хороший пример того, как спорт может выражать чувство общности. Это командная игра, в которой каждый член команды играет на площадке важную роль. Важно также помнить, что спорт занимает особенное место в нашем росте и целостном развитии. Поэтому церковь ценит спорт сам по себе как арену человеческой деятельности, где можно воспитывать такие качества, как воздержание, смирение, мужество и терпение, наблюдать встречи с красотой, добром, истиной и радостью», — сказал на встрече Папа Римский.

На встрече с понтификом также присутствовал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что хоккейный арбитр погиб в ДТП в возрасте 20 лет.

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