Федерация бокса России примет участие в организации боя Александра Емельяненко с Кокляевым
- РИА Новости
«Мы хотим поучаствовать в организации боя Емельяненко — Кокляев, сделать хороший призовой фонд. Можно сказать им спасибо, они популяризируют бокс. На них будут смотреть дети, которые поймут, что бокс — самый лучший вид спорта»,— цитирует Кремлёва ТАСС.
Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пройдёт 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой пройдёт по правилам бокса.
Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором.