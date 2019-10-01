Федерация бокса России примет участие в организации боя Александра Емельяненко с Кокляевым

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв хочет создать призовой фонд для участников поединка между Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Мы хотим поучаствовать в организации боя Емельяненко — Кокляев, сделать хороший призовой фонд. Можно сказать им спасибо, они популяризируют бокс. На них будут смотреть дети, которые поймут, что бокс — самый лучший вид спорта»,— цитирует Кремлёва ТАСС.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пройдёт 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой пройдёт по правилам бокса.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором.