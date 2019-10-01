Мазепин оштрафован потерей 15 мест за аварию в Сочи

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Российский гонщик Никита Мазепин оштрафован за столкновение с японцем Нобухару Мацуситой во второй гонке этапа «Формулы-2» в Сочи.
Мазепин оштрафован потерей 15 мест за аварию в Сочи
  • © HOCH ZWEI / Thomas Suer
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба соревнований, 20-летний россиянин был признан виновным в инциденте и потеряет 15 мест на стартовой решётке заключительного этапа сезона, который пройдёт в Абу-Даби с 28 ноября по 1 декабря.

Отмечается, что Мазепин также получил четыре штрафных балла и теперь их общее количество у него увеличилось до пяти.

В борьбе за позицию на первом круге гонки Мазепин столкнулся с японцем Нобухару Мацуситой, оба гонщика вылетели в защитный барьер.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят доволен своим выступлением на Гран-при России.

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