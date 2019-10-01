Мазепин оштрафован потерей 15 мест за аварию в Сочи

Российский гонщик Никита Мазепин оштрафован за столкновение с японцем Нобухару Мацуситой во второй гонке этапа «Формулы-2» в Сочи.

Как сообщает пресс-служба соревнований, 20-летний россиянин был признан виновным в инциденте и потеряет 15 мест на стартовой решётке заключительного этапа сезона, который пройдёт в Абу-Даби с 28 ноября по 1 декабря.

Отмечается, что Мазепин также получил четыре штрафных балла и теперь их общее количество у него увеличилось до пяти.

The collision that caused Sunday's Sprint Race to be red-flagged



Thankfully, both drivers were okay after the big impact#RussianGP 🇷🇺 #F2pic.twitter.com/g9tQJtxVTY — Formula 2 (@FIA_F2) 29 сентября 2019 г.

В борьбе за позицию на первом круге гонки Мазепин столкнулся с японцем Нобухару Мацуситой, оба гонщика вылетели в защитный барьер.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят доволен своим выступлением на Гран-при России.