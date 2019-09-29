Квят заявил, что доволен своим выступлением на Гран-при России

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят считает, что, несмотря на все трудности, провёл хорошую гонку на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при России.

«Хорошая гонка с учётом наших проблем вчера. Мы стартовали последними, но закончили близко к очкам, борясь до последнего круга. Я рад этому», — сказал россиянин.

По его мнению, команда выжала максимум из машины, несмотря на неудобную стартовую позицию.

«Тактика была правильной, и результат оказался хорошим. Я доволен своим выступлением», — добавил Квят.

На трассе в Сочи Квят занял 12-е место.

Ранее Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.