Квят заявил, что доволен своим выступлением на Гран-при России
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«Хорошая гонка с учётом наших проблем вчера. Мы стартовали последними, но закончили близко к очкам, борясь до последнего круга. Я рад этому», — сказал россиянин.
По его мнению, команда выжала максимум из машины, несмотря на неудобную стартовую позицию.
«Тактика была правильной, и результат оказался хорошим. Я доволен своим выступлением», — добавил Квят.
На трассе в Сочи Квят занял 12-е место.
Ранее Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.