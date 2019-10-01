Ласицкене о третьем золоте на ЧМ: я боялась об этом мечтать

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, поделилась впечатлениями от победы на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
Ласицкене о третьем золоте на ЧМ: я боялась об этом мечтать
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«Я боялась об этом мечтать, но где-то в глубине души надеялась на это. И это меня губило, потому что такие мысли сильно отвлекают, чем ты опытнее, чем больше давления и внимания, тем сложнее с этим справляться. Во многом эта победа — заслуга моего тренера, потому что, даже когда я начинала сомневаться в себе, он не запрещал мне бояться, если было боязно, но говорил, что всё будет хорошо», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

26-летняя спортсменка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира, завоевав золото на мировом первенстве в Дохе. Прежде она выигрывала в 2015 и 2017 годах.

Ранее IAAF призвала не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой.

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