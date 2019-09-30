Шалимов принял предложение возглавить «Ахмат»

Экс главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов станет новым главным тренером грозненского «Ахмата».

«Когда стало известно об уходе прежнего штаба, мне позвонило руководство «Ахмата». Завтра со своим штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, если глядеть в турнирную таблицу, непростая. Задача — её исправить. «Ахмат» — солидный клуб с традициями. Он имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задача, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на трибуны. Для этого нужен результат», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».

Предыдущий наставник «Ахмата» Рашид Рахимов объявил о своей отставке сразу после окончания матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:2).

Ранее сообщалось, что Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата».