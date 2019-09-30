Шалимов принял предложение возглавить «Ахмат»

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Экс главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов станет новым главным тренером грозненского «Ахмата».
Шалимов принял предложение возглавить «Ахмат»
  • Игорь Шалимов
  • РИА Новости

«Когда стало известно об уходе прежнего штаба, мне позвонило руководство «Ахмата». Завтра со своим штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, если глядеть в турнирную таблицу, непростая. Задача — её исправить. «Ахмат» — солидный клуб с традициями. Он имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задача, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на трибуны. Для этого нужен результат», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».

Предыдущий наставник «Ахмата» Рашид Рахимов объявил о своей отставке сразу после окончания матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:2).

Ранее сообщалось, что Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата».

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