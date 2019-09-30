СМИ: Шалимов рассматривается в качестве нового тренера «Спартака»

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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов может стать преемником Олега Кононова на посту наставника «Спартака».
СМИ: Шалимов рассматривается в качестве нового тренера «Спартака»
  • РИА Новости

«Игорь Шалимов может возглавить «Спартак». Его вызвали завтра в ИФД «Капитал» на встречу с руководством клуба. Ранее Шалимов работал в женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках», —написал в Twitter журналист Алексей Андронов.

Должность главного тренера «Спартака» остаётся вакантной после отставки Олега Кононова. Под его руководством красно-белые проиграли четыре последних матча в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит неявку Кононова на пресс-конференцию.

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