Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке

Сборная Грузия по регби осталась недовольна тем фактом, что организаторы Кубка мира в Японии включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» после каждой удачной попытки грузинских спортсменов в матче с Уругваем.

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия», — приводит слова тренера грузинской сборной Милтона Хейга «Грузия Online».

По его мнению, Международный совет регби должен проявить внимание к этому вопросу.

Организацию турнира также подверг критике капитан команды Джаба Брегвадзе.

«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — заявил Брегвадзе.

Встреча завершилась со счётом 33:7 в пользу сборной Грузии.

Ранее сборная Японии победила команду Ирландии на КМ по регби.