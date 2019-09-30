Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке

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Сборная Грузия по регби осталась недовольна тем фактом, что организаторы Кубка мира в Японии включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» после каждой удачной попытки грузинских спортсменов в матче с Уругваем.
Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке
  • ©Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия», — приводит слова тренера грузинской сборной Милтона Хейга «Грузия Online».

По его мнению, Международный совет регби должен проявить внимание к этому вопросу. 

Организацию турнира также подверг критике капитан команды Джаба Брегвадзе.

«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — заявил Брегвадзе.

Встреча завершилась со счётом 33:7 в пользу сборной Грузии.

Ранее сборная Японии победила команду Ирландии на КМ по регби.

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