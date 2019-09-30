Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке
- ©Naoki Morita/AFLO
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«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия», — приводит слова тренера грузинской сборной Милтона Хейга «Грузия Online».
По его мнению, Международный совет регби должен проявить внимание к этому вопросу.
Организацию турнира также подверг критике капитан команды Джаба Брегвадзе.
«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — заявил Брегвадзе.
Встреча завершилась со счётом 33:7 в пользу сборной Грузии.
Ранее сборная Японии победила команду Ирландии на КМ по регби.