Александрова одолела Халеп и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над румынкой Симоной Халеп в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, что на данный момент Халеп является пятой ракеткой мира. В её активе победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019).

Александрова в следующем круге сыграет с победительницей противостояния другой представительницы России Дарьи Касаткиной и Арины Соболенко из Белоруссии.

Ранее Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.