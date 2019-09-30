Александрова одолела Халеп и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине

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Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над румынкой Симоной Халеп в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Александрова одолела Халеп и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, что на данный момент Халеп является пятой ракеткой мира. В её активе победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019).

Александрова в следующем круге сыграет с победительницей противостояния другой представительницы России Дарьи Касаткиной и Арины Соболенко из Белоруссии.

Ранее Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.

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