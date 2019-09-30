Александрова одолела Халеп и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Напомним, что на данный момент Халеп является пятой ракеткой мира. В её активе победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019).
Александрова в следующем круге сыграет с победительницей противостояния другой представительницы России Дарьи Касаткиной и Арины Соболенко из Белоруссии.
Ранее Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP в Пекине.