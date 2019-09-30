Президент «Арсенала» раскритиковал судейство после матча с «Краснодаром»

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Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев подверг критике работу судей в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:2).

«Честно говоря, когда узнал, что на матче будет задействован VAR, я обрадовался. Во вчерашнем матче между «Локомотивом» и «Зенитом» гол отменили, всё по закону. Сегодня были какие-то двойные стандарты. Момент с пенальти просто смешной», — приводит слова функционера «Чемпионат».

По его словам, судьям необходимо определиться, сколько раз им можно смотреть видеоповторы. Также он недоволен тем фактом, что рефери после использования VAR удалил хавбека «Краснодара» Тони Де Вильену, но до этого не смотрел повтор при назначении пенальти.

«Наш футбол страдает — так нельзя. В прошлом году прошёл чемпионат мира – сказка. Всё сработало великолепно. Хотели поднять российский футбол, а получается наоборот. А ещё Костадинову разбили нос в кровь. Почему об этом молчат?» — сказал Аджоев.

Ранее «Краснодар» обыграл «Арсенал» в 11-м туре РПЛ.

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