Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин

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Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

«Оба боя были очень близкими. Мне казалось, что Головкин выиграл первый поединок, он выглядел сильнее. Что касается второй встречи, то соглашусь, что Альварес был лучше», — цитирует Деревянченко Boxingnews24.

В следующем бою, который состоится 6 октября, украинец встретится с Головкиным. Сауль Альварес поднялся в полутяжёлую весовую категорию, где проведёт поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым.

Ранее сообщалось, что Усик проведёт поединок с российским боксёром Федосовым.

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