Плетикоса считает, что Черчесов справится с должностью тренера «Спартака»

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Бывший вратарь московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что у нынешнего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова получится показать результат во главе красно-белых.

«Если Черчесов будет тренером «Спартака», я уверен, что у него получится. Это тренер, который много следит за новыми стратегиями футбола. Хотел бы я видеть его на этом посту? Если есть шанс, то конечно. Наверняка также одним из кандидатов будет Бердыев», — цитирует хорвата «Чемпионат».

Также Плетикоса добавил, что не согласен с позицией менеджмента «Спартака», и считает, что несколько футболистов из чемпионской команды красно-белых были способным принести пользу московскому клубу.

Ранее «Уфа» предложила «Спартаку» услуги своего бывшего тренера.

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