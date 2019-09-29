«Уфа» предложила «Спартаку» услуги своего бывшего тренера

Короткая ссылка
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» предложил московскому «Спартаку» услуги своего экс главного тренера Сергея Томарова в качестве преемника Олега Кононова.
«Уфа» предложила «Спартаку» услуги своего бывшего тренера
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Почти год назад делали неплохое предложение для «Спартака», но тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, подумаете ещё раз?» — говорится в сообщении «Уфы» в Twitter.

Олег Кононов, возглавлявший «Спартак» с ноября 2018 года, покинул команду после четырёх поражений подряд в РПЛ. Сергей Томаров находится без работы с 23 августа 2019 года.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что не готовы отпустить Федотова в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить