«Уфа» предложила «Спартаку» услуги своего бывшего тренера
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- РИА Новости
«Почти год назад делали неплохое предложение для «Спартака», но тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, подумаете ещё раз?» — говорится в сообщении «Уфы» в Twitter.
Олег Кононов, возглавлявший «Спартак» с ноября 2018 года, покинул команду после четырёх поражений подряд в РПЛ. Сергей Томаров находится без работы с 23 августа 2019 года.
Ранее в «Оренбурге» заявили, что не готовы отпустить Федотова в «Спартак».