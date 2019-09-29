«Уфа» предложила «Спартаку» услуги своего бывшего тренера

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» предложил московскому «Спартаку» услуги своего экс главного тренера Сергея Томарова в качестве преемника Олега Кононова.

«Почти год назад делали неплохое предложение для «Спартака», но тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, подумаете ещё раз?» — говорится в сообщении «Уфы» в Twitter.

Олег Кононов, возглавлявший «Спартак» с ноября 2018 года, покинул команду после четырёх поражений подряд в РПЛ. Сергей Томаров находится без работы с 23 августа 2019 года.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что не готовы отпустить Федотова в «Спартак».