Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов пропустил обязательное флеш-интервью после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Согласно регламенту, каждый специалист должен дать интервью после игры.

Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Оренбурга».

«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. На данный момент подопечные Олега Кононова с 14 баллами располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что его команда проявила героизм в матче со «Спартаком».