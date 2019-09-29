Кононов пропустил обязательное флеш-интервью после поражения от «Оренбурга»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов пропустил обязательное флеш-интервью после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов пропустил обязательное флеш-интервью после поражения от «Оренбурга»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Согласно регламенту, каждый специалист должен дать интервью после игры.

Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Оренбурга».

«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. На данный момент подопечные Олега Кононова с 14 баллами располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что его команда проявила героизм в матче со «Спартаком».

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