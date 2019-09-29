Федотов заявил, что «Оренбург» проявил героизм в матче со «Спартаком»

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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федотов заявил, что «Оренбург» проявил героизм в матче со «Спартаком»
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«Нельзя сказать, что был идеальный матч. Есть над чем работать. Как раз в том плане, что повели 2:0, контролировали игру… Как Капелло говорил: «1:0 — сидишь, отдыхаешь. Другое дело — 2:0», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, пропущенный мяч связан с потерей концентрации. 

«Все сражались, все проявили мастерство, героизм. И вратарь выручил. Ну а как ещё можно добиться победы в столице, играя со «Спартаком», — сказал Федотов.

Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года.

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