Федотов заявил, что «Оренбург» проявил героизм в матче со «Спартаком»
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«Нельзя сказать, что был идеальный матч. Есть над чем работать. Как раз в том плане, что повели 2:0, контролировали игру… Как Капелло говорил: «1:0 — сидишь, отдыхаешь. Другое дело — 2:0», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
По его словам, пропущенный мяч связан с потерей концентрации.
«Все сражались, все проявили мастерство, героизм. И вратарь выручил. Ну а как ещё можно добиться победы в столице, играя со «Спартаком», — сказал Федотов.
Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года.