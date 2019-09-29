«Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года

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Московский «Спартак» впервые с 2010 года потерпел четыре поражения подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года
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Это случилось в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Встреча завершилась со счётом 1:2.

Последний раз красно-белые уступали в четырёх играх подряд в 2010 году. Тогда командой руководил Валерий Карпин.

На данный момент подопечные Олега Кононова с 14 баллами располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что игроки команды Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Аяз Гулиев пообщались с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга».

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