«Спартак» проиграл четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2010 года
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Это случилось в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Встреча завершилась со счётом 1:2.
Последний раз красно-белые уступали в четырёх играх подряд в 2010 году. Тогда командой руководил Валерий Карпин.
На данный момент подопечные Олега Кононова с 14 баллами располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что игроки команды Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Аяз Гулиев пообщались с фанатами «Спартака» после поражения от «Оренбурга».