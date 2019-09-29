«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ
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Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Кристиан Томас и Томаш Гика. У железнодорожников единственную шайбу забросил Антон Ландер.
Таким образом, «Трактор» прервал четырёхматчевую неудачную серию.
В следующей игре «Трактор» встретится с минским «Динамо», «Локомотив» — с екатеринбургским «Автомобилистом».
Ранее «Спартак» по буллитам переиграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ.