«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ

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Челябинский «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ
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Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Кристиан Томас и Томаш Гика. У железнодорожников единственную шайбу забросил Антон Ландер.

Таким образом, «Трактор» прервал четырёхматчевую неудачную серию.

В следующей игре «Трактор» встретится с минским «Динамо», «Локомотив» — с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ранее «Спартак» по буллитам переиграл «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ.

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